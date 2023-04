La SpaceX di Elon Musk ha recentemente condotto un test per la Starship, la nave destinata ad essere utilizzata nei futuri viaggi verso Marte. Il test, tuttavia, è stato parzialmente riuscito, poiché la navetta è stata fatta esplodere in volo per ragioni di sicurezza dato che la sua mancata separazione dal primo stadio del lanciatore la rendeva altamente instabile.

Durante il lancio, non tutti i motori del razzo Super Heavy si sono accesi correttamente e la navetta non è riuscita a separarsi dallo stadio superiore del lanciatore, causando una rotazione disordinata. Gli ingegneri della SpaceX hanno quindi deciso di distruggere sia la Starship che lo stadio del Super Heavy, poiché il loro rientro a Terra sarebbe stato altrimenti incontrollato.

Il lancio è avvenuto dalla base della SpaceX a Boca Chica, in Texas. Tuttavia, nonostante il fallimento parziale di questo test, l’azienda ritiene che sia stata comunque una sorta di successo; secondo un tweet della SpaceX, “il successo deriva da ciò che apprendiamo, e il test di oggi ci aiuterà a migliorare l’affidabilità di Starship”.

Inoltre, Musk ha già annunciato un prossimo test che potrebbe effettuarsi “tra pochi mesi”, tuttavia, gli ingegneri della SpaceX dovranno dapprima analizzare esattamente cosa è andato storto in questo test e lavorare per migliorare il prossimo. A tal proposito, Musk ha anche congratulato la squadra della SpaceX, lodando gli sforzi di tecnici e ingegneri che hanno lavorato alla costruzione della nave e del razzo.

In sintesi, nonostante il test parzialmente fallito, Musk e la sua azienda sembrano rimanere intenzionati a migliorare gli esiti dei prossimi test per rendere la Starship e il razzo Super Heavy la coppia vincente per il futuro dei viaggi spaziali.