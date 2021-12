ROMA – Oggi e domani si terrà alla Farnesina la XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia nel mondo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha detto: “Nel volgere lo sguardo nei 7 anni passati non posso cherilevare come l’attività internazione non sarebbe stata possibile senza il ministero degli Esteri, senza disponibilità, sostegno e indicazioni. Grazie a voi la Repubblica continua nell’opera di testimonianza dei valori della pace. Il baricentro politico sembra spostarsi dall’Atlantico al Pacifico, l’Europa e l’Africa dovranno interrogarsi sul loro futuro: non bisogna rassegnarsi al fatto che il nuovo secolo sia segnato dalla marginalizzazione dell’Unione europea. L’integrazione europea consenta di prendere decisioni in modo da avere scelte di effettiva sovranità. Usa e Ue si troveranno sempre fianco a fianco, e ora che gli Stati Uniti spostano il loro baricentro verso il Pacifico si impone una responsabilità sempre più diretta dell’Europa – ha proseguito Mattarella – La Ue è chiamata a avere un ruolo più rilevante nella strategia della Nato. Sono convinto che la Ue saprà essere efficace nel perseguire questo obiettivo. La pandemia ha posto in luce la vitalità e il valore aggiunto della Ue, e messo a frutto comune le risorse e con next generation l’Ue è riuscita a costruire un’articolata risposta agli effetti devastanti della pandemia. Con il lancio di “Next Generation” l’Europa è riuscita a costruire un’articolata risposta ai devastanti effetti economici e sociali della crisi. Un’azione comune, frutto di una scelta lucida, che nasce dalla consapevolezza che i destini e gli interessi degli europei sono strettamente intrecciati tra loro”. Infine, Mattarella ha fatto gli auguri di Buon Natale e Buon Anno, evidenziando come la diffusione del virus ha ricordato a tutti che oggi ci troviamo di fronte ad uno scenario globale segnato da tratti sempre più incerti, inattesi e imprevedibili. “Per questo l’azione degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici è così importante. Oggi più che mai” – ha rimarcato.