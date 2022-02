ROMA – “Voglio ringraziare Andrea Mandelli presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) e tutte le farmaciste e i farmacisti del Lazio per il grande impegno che sin dal primo momento stanno mettendo nel contrasto alla pandemia. Nel Lazio le farmacie hanno somministrato oltre 360 mila dosi di vaccino anti Covid, prima regione in Italia. Le farmacie sono un punto di riferimento importante per i cittadini e stanno svolgendo un lavoro straordinario sia per lo screening e sia come contributo alla campagna di vaccinazione”. Lo dischiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.