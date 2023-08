ROMA- L’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini è il secondo ospedale più “smart” d’Italia, secondo la rivista statunitense Newsweek. Per il secondo anno infatti, Newsweek e Statista hanno stilato un elenco degli ospedali che meglio si avvalgono delle tecnologie più avanzate. Il World’s Best Smart Hospitals 2023 classifica 300 strutture di 28 Paesi che sono leader nell’uso di AI, imaging digitale, telemedicina, robotica e funzionalità elettroniche. L’AO San Camillo figura in 55esima posizione, seconda struttura in Italia e prima se consideriamo gli ospedali pubblici. In particolare l’ospedale si è distinto nelle categorie “funzionalità elettroniche” e “telemedicina”.

“Al di là delle classifiche voglio rimarcare la passione e l’impegno pubblico di tutti i professionisti che provano il piacere di mettersi a disposizione dei più fragili”, sottolinea il direttore generale del San Camillo – Forlanini, Narciso Mostarda. “Passione, competenza e visione fanno accadere le cose belle di cui sentiamo il bisogno”.

Davvero un enorme riconoscimento per il lavoro quotidiano di tutte le professionalità e competenze del nostro ospedale. Grazie ai tanti che ci hanno espresso le congratulazioni. Continueremo su questa strada, con il massimo dell’impegno per rispondere alle esigenze degli utenti.