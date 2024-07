ROMA- Giovedì 11 luglio 2024 – Ore 10.30, presso la sede di Confcommercio, in piazza G. Belli n. 2, a Roma, in occasione dell’Assemblea Nazionale ACOP si discuterà di “Risorse adeguate per la pari dignità nel SSN”.

L’equilibrio economico – finanziario delle strutture sanitarie private come condizione

per una effettiva partecipazione al Servizio Sanitario Nazionale.